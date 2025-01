FBI investiga 'vínculos terroristas' em ataque com 15 mortos em Nova Orleans

O FBI avançou nesta quinta-feira(2) na investigação ao ataque de um veterano do Exército americano que, "inspirado" pelo grupo Estado Islâmico, dirigiu um veículo contra uma multidão que celebrava o Ano Novo em Nova Orleans, deixando 15 mortos e mais de 30 feridos.

O suspeito, identificado como Shamsud Din Jabbar, americano de 42 anos e residente no Texas, morreu na quarta-feira em uma troca de tiros com a polícia. Sem dar mais detalhes, as autoridades afirmaram que procuram cúmplices.