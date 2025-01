Grupo dispara contra fila de casa noturna em Nova York e deixa 10 pessoas feridas

Um g rupo de quatro homens atirou contra pessoas que aguardavam do lado de fora de uma casa noturna em Nova York, nos Estados Unidos, na noite de quarta-feira (1º). As informações são do portal g1 .

No momento do ataque, cerca de 15 pessoas estavam na fila para entrar na boate, localizada no bairro do Queens, quando os homens se aproximaram a pé e dispararam aproximadamente 30 tiros, segundo o chefe de patrulha do Departamento de Polícia de Nova York, Philip Rivera.