Em Porto Alegre, virada de ano deve ocorrer com noite de tempo firme. Jefferson Botega / Agencia RBS

A noite da virada de 2024 para 2025, terça (31) para quarta-feira (1º), deve ter tempo firme na maior parte das regiões do Rio Grande do Sul.

A previsão para as festas de Réveillon de cidades da região metropolitana de Porto Alegre e de toda costa litorânea, por exemplo, é de tempo estável. Uma condição semelhante deve ser observada nas celebrações na Campanha, na Fronteira Oeste e na Região Sul, junto a períodos de nebulosidade e temperaturas mais elevadas.

Em cidades como Porto Alegre e Capão da Canoa, por exemplo, pode chover de forma passageira à tarde, mas a precipitação não se estende com o passar das horas. Já em áreas da Serra, Noroeste e Norte, há a possibilidade de chuva fraca durante a noite.

Para o primeiro dia do ano, a tendência é de avanço da instabilidade. Pode chover na Região Metropolitana, Campanha, Litoral, Centro e Noroeste. No Norte, a instabilidade vem de forma mais intensa, com a chance de trovoadas em Passo Fundo.

Qual a previsão para a sua região na véspera de Ano-Novo

Região Metropolitana

A terça-feira será de sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva podem ser observadas no período da tarde. A noite da virada será de nuvens, mas sem chuva.

Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima chega aos 28ºC.

Campanha

O predomínio será de sol entre algumas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens.

Em Bagé, o termômetro varia entre 17ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Dia será de sol entre nuvens. Não chove. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 21ºC e 33ºC.

Litoral Norte

Cidades como Tramandaí devem observar sol entre algumas nuvens durante o último dia do ano. Não chove ao longo de terça-feira. A temperatura varia entre 21ºC e 25ºC.

Outros municípios, como Torres e Capão da Canoa, podem ter chuva passageira à tarde, mas à noite será de tempo firme. Os termômetros ficam entre 20ºC e 26ºC.

Litoral Sul

A terça-feira será de sol entre algumas nuvens e períodos de céu nublado. Nebulosidade permanece à noite. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 21ºC e 25ºC.

Região Central

O dia começa com sol e aumento das nuvens pela manhã. À tarde, pancadas de chuva são esperadas, mas, à noite, o tempo fica aberto. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima, de 29ºC.

Região Noroeste

A previsão é de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ijuí, a temperatura varia entre 20ºC e 31ºC.

Região Norte

A região deve observar sol e aumento de nuvens ainda pela manhã. Pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima será de 18ºC e a máxima, de 27ºC.

Região Sul

O céu estará nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Ao longo do dia, as nuvens diminuem e o sol aparece. Em Canguçu, a mínima será de 16ºC e a máxima, de 25ºC.

Serra

O dia será de sol com algumas nuvens. Há possibilidade de chover rápido durante o dia e à noite. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 17ºC e 27ºC.

Qual a previsão para o primeiro dia de 2025

Região Metropolitana

O 1º de janeiro terá sol com algumas nuvens. Deve chover rápido durante pela manhã e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 21ºC e a máxima chega aos 30ºC.

Campanha

A previsão é de sol entre algumas nuvens, passando à chuvoso. Noite nublada, com possibilidade de garoa. Em Bagé, o termômetro varia entre 20ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Para a região, é esperado sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Nebulosidade permanece à noite com possibilidade de garoa. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 23ºC e 34ºC.

Litoral Norte

Cidades do Litoral Norte terão o primeiro dia do ano marcado por sol entre nuvens. À noite, o céu ainda fica com nebulosidade, mas não chove. Em Tramandaí, a mínima chega a 21ºC, e as máximas a 26ºC.

Em Capão da Canoa e Torres, pancadas de chuva podem ocorrer no período da tarde. A noite será nublada. As temperaturas ficam entre 20ºC e 27ºC.

Litoral Sul

Primeiro dia do ano será de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 22ºC e 26ºC.

Região Central

Quarta-feira terá manhã ensolarada. O tempo fecha à tarde e a chuva se estende pela noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 20ºC e a máxima, de 31ºC.

Região Noroeste

O dia será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva são esperadas à tarde e à noite. Em Ijuí, a temperatura varia entre 22ºC e 32ºC.

Região Norte

Para o primeiro dia do ano, a região deve ter sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde. Precipitação se intensifica à noite, com possibilidade de trovoadas.

Em Passo Fundo, a mínima será de 19ºC e a máxima, de 28ºC.

Região Sul

A quarta-feira será de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Canguçu, a mínima será de 19ºC e a máxima, de 26ºC.

Serra

O ano de 2025 começa na região com névoa ao amanhecer. A previsão é de sol entre nuvens ao longo do dia e noite de céu limpo. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 18ºC e 28ºC.