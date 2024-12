Serra de SC tem geada e mínimas abaixo dos 5ºC

É dezembro e verão, mas o amanhecer desta sexta-feira (27) foi de frio e geada na serra de Santa Catarina. Os termômetros registraram temperatura abaixo dos 5°C em dois municípios catarinenses, com destaque para São Joaquim, onde a mínima registrada às 6h foi de 3,4ºC e a vegetação foi coberta por uma fina camada de gelo.

Também na serra catarinense, o município de Painel amanheceu com os termômetros na casa dos 4,9ºC. Para efeito de comparação, a capital Florianópolis registrou 15,7ºC no início da manhã — diferença de 10,8ºC.

Conforme a Climatempo, a temperatura baixa em pleno verão de dezembro é resultado da passagem de uma frente fria sobre o sul do Brasil nos últimos dias. Os efeitos também foram registrados no Rio Grande do Sul, com mínima de 9,9ºC em Cambará do Sul, na Serra.

— Na retaguarda desta frente fria, a entrada de um sistema de alta pressão trouxe esse ar mais frio. A temperatura caiu de forma bem rápida pela manhã — explicou Stefanie Tozzo, meteorologista da Climatempo.

A previsão é de que nos próximos dias, a massa de ar frio perca a intensidade e as mínimas subam, projeta a Climatempo.

Mínimas registras em SC nesta sexta-feira

São Joaquim: 3,4ºC

Painel: 4,9ºC

Urupema: 5,3ºC

Urubici: 6,1ºC

Água Doce: 7,7ºC

Bom Jardim: 8,1ºC

Frei Rogério: 8,9ºC

Ponte Alta do Norte: 9ºC

Ponte Serrada: 9,6ºC

Guaraciaba: 9,7ºC

Florianópolis: 15,7ºC

Por que quase não neva em Santa Catarina?

Mesmo com frente fria para cá e massa de ar polar para lá, as paisagens do Estado dificilmente ficam cobertas de neve, como acontece nos invernos de outros países.

Os cristais de gelo formados no interior das nuvens precisam do alinhamento de alguns fatores para chegarem inteiros até o solo, sem derreter. Para começar, a temperatura deve estar muito baixa.

Se a temperatura no lado de fora da nuvem for inferior a 0°C – e permanecer assim até o solo – os flocos caem na forma de neve. Isso só acontece quando a umidade também está elevada, permitindo a transformação da água em gelo.