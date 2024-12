Duas praias em Porto Alegre estão impróprias para banho; veja no mapa

No novo levantamento realizado pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o bairro Belém Novo tem dois locais que não são balneáveis : são os pontos 1 e 3, que correspondem às regiões da Praça José Comunal e da Praça do Veludo (veja os endereços no mapa abaixo).

Já dentre os locais que podem ser usados com segurança, todos os três que estão no bairro Lami estão próprios para banho e mais um no Belém Novo — que é o ponto 2, a Praia do Leblon, que fica na Avenida Beira Rio, em frente à Rua Antônio da Silva Só.