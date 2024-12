Os 94 anos de Thereza Verona Tondo

Thereza Tondo com as colegas de internato, em um dos passeios nos dias de folga, no Aeroclube de Caxias

Thereza chegou a Caxias em 1945, de carroça. Por três anos, viveu a rotina do internato no São Carlos, com aulas em turno integral e missas diárias. Já aos finais de semana, passeava com as colegas no Aeroclube de Caxias (conhecido como o Campo da Aviação), no bairro Cinquentenário. Depois da formatura, a jovem cursou o Técnico em Contabilidade, na mesma escola, já que tinha aptidão para a Matemática.