O banho dos "bixos" no chafariz da Praça Dante

O “banho da aprovação” no chafariz da praça em janeiro de 1990

O banho no chafariz decorrente da falta de água durante o verão de 1980, abordado na coluna de segunda-feira, trouxe a lembrança de outra prática bastante comum na fonte da Praça Dante Alighieri nos anos 1980 e 1990: o banho dos aprovados no vestibular, após a divulgação do aguardado “listão”.