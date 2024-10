Suzana Postali Fantinel nasceu, cresceu, estudou, fortaleceu laços de amizade, casou, virou mãe, depois avó, tudo em um bairro que é fonte inesgotável de lembranças e histórias. São essas vivências que permeiam as 184 páginas do livro “Vivendo São Pelegrino”, cujo lançamento ocorre neste sábado, integrando a programação do último final de semana da Feira do Livro de Caxias do Sul (leia mais abaixo).