Quando o chafariz da Praça Dante virou tanque

Edições do Pioneiro e do Jornal de Caxias abordaram o problema de abastecimento na cidade, mas o destaque foi mesmo para a inusitada manifestação.

Pioneiro de 26 de março de 1980 fez uma comparativo da situação já no título“ Faltou água nos bairros, sobrou água no chafariz”:

“A falta d’água, muito pouco esclarecida em determinados bairros da cidade, provocou de parte dos moradores desses bairros um protesto, realizado no último sábado, que teve por cenários diversas ruas do centro. Empunhando cartazes onde estavam suas reivindicações, os moradores dessas vilas dirigiram-se até frente ao edifício onde reside o prefeito, lá permanecendo por algum tempo aos gritos de água, água, água... Após essas reivindicações, os moradores dirigiram-se ao chafariz da Praça Rui Barbosa, onde as mulheres aproveitaram para lavar a roupa de semana, e as crianças tomaram o tão sonhado banho, que há muito havia sido esquecido. Espera-se que tais problemas sejam resolvidos, para que o hábito não se torne uma constante”.