João Spadari Adami, o barbeiro dos negros

Uma das atrações do evento Uma Noite no Arquivo, nesta sexta, a exposição Coisas que o tempo empoeirou: crônicas de João Spadari Adami tem como destaque um texto de Adami nunca publicado em jornais. Trata-se da crônica O Barbeiro dos Negros, em que o autor detalha um episódio de discriminação racial envolvendo um dos maiores jogadores da história do futebol gaúcho: Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha (1921-1979).