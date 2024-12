Uma noite no Arquivo Histórico é atração nesta sexta-feira

Promovido pelo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, o evento Uma Noite no Arquivo chega à sua sétima edição nesta sexta (6) recheado de atrações. E uma delas dialoga diretamente com a trajetória do patrono da instituição.

:: 18h30min: apresentação do Quarteto de Clarinete da Orquestra Municipal de Sopros

:: 19h: protocolo de boas-vindas e pocket show de Carla Barcellos Escola de Danças

:: 19h30min: lançamento da exposição “Coisas que o tempo empoeirou: crônicas de João Spadari Adami.

:: 19h40min: primeira visita mediada, com a participação do Coro Municipal e início da projeção de filmes do acervo.

:: 21h: apresentação extra do Coro Municipal.

:: 21h30min: visita mediada extra.

:: 22h50min: encerramento, com sorteio de livros e publicações com temáticas voltadas à história de Caxias do Sul e região.