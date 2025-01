Encontros das famílias Vidor e Damin em Santa Lúcia do Piaí

Dialogando com a programação dos 150 anos de imigração italiana, comemorados em 2025, duas famílias tradicionais de Santa Lúcia do Piaí também vão celebrar suas origens. Em fevereiro, a família Vidor recorda dos 145 anos de chegada dos imigrantes Giovanni e Giulia Balliana Vidor.

Conforme informações repassadas pelo historiador e pesquisador Éder Dall’Agnol dos Santos, Giovanni Vidor e sua família fixaram-se na área do atual município de Caxias do Sul em 2 de janeiro de 1880. Foi quando adquiriram uma gleba de terra (Lote 8) no Travessão Pedro II (Sétima Légua).