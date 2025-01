Calendário de Lourdes destaca os antigos comércios do bairro

A antiga sede da Auto Mecânica, na esquina da Av. Júlio de Castilhos com a Rua Coronel Camisão Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

Madezatti, Concessionária Wisintainer, Brasdiesel, Studio Tomazoni, Bazar Zandomeneghi, Casa Anita... Para moradores “raiz” do bairro ou para quem mora há pouco tempo ali, o Calendário de Lourdes 2025 fornece uma viagem pela história do comércio do bairro, despertando lembranças nas mais diversas gerações de consumidores.

Seguindo essa perspectiva cronológica – e dialogando com os 150 anos da imigração italiana neste 2025 –, a “folhinha” destaca em sua capa a pioneira Casa de Negócios de Vicente Rovea, fundada pelo imigrante italiano ainda em 1890 – o prédio abrigou posteriormente o Hospital do Dr. Carbone e atualmente sedia o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami).

O calendário avança com outros estabelecimentos comerciais que surgiram na sequência, desde a década de 1940 até meados dos anos 1980 (confira lista completa abaixo).

Todo esse trabalho mesclou pesquisas em acervos públicos (o Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami e a Hemeroteca Digital Brasileira) e coleções privadas de familiares dos fundadores das casas comerciais – o que incluiu memória oral, recortes de jornais e fotografias.

“A prática comercial de um lugar compreende diversos aspectos, desde os materiais, evidenciados pelos prédios, mobiliários e produtos, até os simbólicos, representados pelo sentimento de identidade e pertencimento das pessoas”. Essa foi a conclusão da pesquisa realizada pela historiadora Katani Monteiro Ruffato para o projeto Fotos & Fatos de Lourdes (leia abaixo).

Conforme a curadora fotográfica do projeto, a fotógrafa Liliane Giordano, e a coordenadora editorial, a jornalista Margô Segat, o calendário busca deixar registrado para um público mais amplo diversos momentos que fundamentaram a trajetória do comércio no bairro e contribuíram para o crescimento e desenvolvimento de Caxias do Sul.

ONDE ADQUIRIR

:: Bazar Zandomeneghi (Rua Os 18 do Forte, 139, próximo a Igreja de Lourdes).

:: Padaria Sabor de Pão (Av. Júlio de Castilhos, 633, em frente a Capela do Santo Sepulcro).

:: O calendário é resultado do projeto Fotos e Fatos de Lourdes - Calendário 2025, contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul, com o patrocínio da Randoncorp e apoio cultural do Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, Instituto Elisabetha Randon, Plug Ideias em Comunicação e Sala de Fotografia. A distribuição é gratuita.

OS LOCAIS

:: Casa de Negócios de Vicente Rovea

:: Concessionária Wisintainer

:: Auto Mecânica

:: Madezatti

:: Brasdiesel

:: Laboratório Fotográfico Tomazoni

:: Empório das Baterias

:: Casa Anita

:: Pisabem Comércio de Calçados

:: Bazar Zandomeneghi

:: Vulcanizadora Motorista

:: Armarinhos Gool

Wisintainer, a lendária Concessionária Volks, localizada na Rua Sinimbu esquina com a Angelina Michielon (atual Zaffari Lourdes) Studio Geremia,Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / divulgação

A CONCESSIONÁRIA WISINTAINER

Fundada como “Leonardi, Wisintainer & Cia” em 1940, os concessionários da International Harvester negociavam caminhões, tratores, máquinas agrícolas e rodoviárias. A loja administrada por Fioravante Leonardi e Dirceu Wisintainer também comercializava peças e acessórios, além de oferecer serviços de mecânica e um Posto Atlantic nas instalações de sua oficina.

Nos anos 1950 já trabalhava com produtos da Volkswagen do Brasil S/A, mas é a partir dos anos 1960 (foto acima) que a “Wisintainer & Cia” ganha destaque como concessionária da marca, vendendo clássicos como o Fusca e os primeiros modelos Kombi.

Localização: Rua Sinimbu, 135 (atual Zaffari Lourdes)

Bazar Zandomeneghi fidelizou várias gerações de consumidores em Lourdes Liliane Giordano / divulgação

O BAZAR ZANDOMENEGHI

A história do comerciante Mariano Zandomeneghi remonta aos tempos em que, ainda criança, ajudava o pai João Zandomeneghi na antiga Zandomeneghi e Peteffi Ltda, dedicada ao comércio de secos & molhados, ferragens, armarinhos e confecções, fundada em 1939.

Mas foi em setembro de 1960, que Mariano fundou o bazar que leva o nome da família. No “Bazar do Seu Mário”, se comercializava de armarinhos a material escolar, além de roupas. O bazar conserva as características de empresa familiar e, após o falecimento de Mariano, em 2019, é o filho Paulo que administra a loja.

Localização: Rua Os Dezoito do Forte, 139.

Estabelecimento clássico da construção civil, Madezatti eternizou as casas pré-fabricadas Acervo Madezatti / divulgação

A MADEZATTI

Em 1972, a família Zatti, com Aquilino Zatti à frente, partiu para a incorporação e fusão das empresas que atuavam tanto no ramo da fabricação de casas, como no comércio de ferragens e materiais de construção dando origem a Madezatti S/A., Indústria, Comércio e Agropecuária.

A área comercial passou a atuar na venda de artigos para construção e decoração, que compreendia azulejos, armários, louças, janelas, forrações, pisos, ferragens, tijolos comuns, canos de cobre, cimento, enfim, uma diversidade de produtos. Em 1982, a Madezatti encerrou o setor comercial.