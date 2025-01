Os 75 anos da Intral

Junho de 1968: diretor Guido D'Arrigo mostra o plano de expansão e os croquis das futuras instalações da empresa no bairro Kaiser, durante a 1ª Convenção Nacional dos Representantes Intral

Fundada em 21 de janeiro de 1950, em Caxias do Sul, a Intral é sinônimo de luz, transformação e, principalmente, inovação. E é esse tripé que iremos destacar nesta terça, data dos exatos 75 anos.

A empresa surgiu a partir da união de dois visionários: Mário Menezes, professor do Senai e entusiasta da eletricidade, e Nelson Maximino, proprietário de uma pequena oficina de consertos. Juntos, eles criaram a então Sociedade Eletroluz Ltda, que deu origem a uma das mais importantes indústrias do setor de iluminação do Brasil.