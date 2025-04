Botafogo inicia contra Universidad de Chile luta pelo bi da Libertadores

Depois de conquistar a primeira Copa Libertadores de sua história no ano passado, o Botafogo inicia nesta quarta-feira (2) a defesa do título continental e deixa para trás a amargura de ter perdido três títulos até agora em 2025.

Em sua luta para retomar o caminho das vitórias, o atual campeão vai visitar a Universidad de Chile, em Santiago, às 21h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A.

Além da Libertadores, o time carioca fechou um 2024 histórico com a conquista do Campeonato Brasileiro, troféu que não erguia desde 1995. Mas a saída, em janeiro, do técnico português Artur Jorge, do meio-campista argentino Thiago Almada e do atacante Luiz Henrique foram um duro golpe para o Botafogo.

Em 2025, o Fogão perdeu a Recopa Sul-Americana para o Racing de Avellaneda, a Supercopa do Brasil diante do Flamengo e foi eliminado precocemente no Campeonato Carioca.

- "O Botafogo está de volta" -

Após a renúncia de Artur Jorge, o empresário americano John Textor, dono da SAF do Botafogo, demorou dois meses para anunciar Renato Paiva como novo treinador, depois das recusas do espanhol 'Rafa' Benítez, do argentino Gerardo Martino e do brasileiro André Jardine.

Paiva prometeu um jogo ofensivo em sua apresentação no final de fevereiro, mas embora o time alvinegro tenha deixado uma boa imagem no empate (0-0) contra o Palmeiras, domingo, na estreia no Campeonato Brasileiro, não conseguiu marcar.

"Em vários momentos houve demonstrações do nosso talento. Não só técnico, mas também tático. (...) Foi assim que ganharam muitos títulos e é assim que vão continuar a conquistá-los", afirmou Paiva.

Após as saídas de Junior Santos, artilheiro da Libertadores-2024 com 10 gols, e de Luiz Henrique, eleito o melhor jogador da América no ano passado, o peso ofensivo recairá sobre Igor Jesus.

Embora o jogador da seleção brasileira tenha marcado apenas um gol em 2025, no Campeonato Carioca, as principais chances do time alvinegro no torneio continental passam por seus pés.

Para Paiva, o empate contra o Palmeiras foi um bom começo e avisou que "o Botafogo que enche sua torcida de orgulho está de volta".

- 'La U' retorna após sete anos -

Depois de um longo caminho no deserto, em que esteve até à beira de ser rebaixado para a segunda divisão em 2019 e 2021, a Universidad de Chile voltou à fase de grupos da Copa Libertadores após sete anos.

E conseguiu o feito com a ajuda de dois ídolos do clube, Marcelo Díaz (38 anos) e Charlez Aránguiz (35), com quem a equipe conquistou a glória na Copa Sul-Americana de 2011, o seu primeiro título internacional.

Embora a disputa pareça desigual levando em conta a diferença financeira entre as duas equipes - o time brasileiro vale cerca de 147 milhões de dólares (R$ 838,5 milhões pela cotação atual) contra 28 milhões (R$ 159,7 milhões) da equipe chilena segundo o portal Transfermarkt - os jogadores de 'La U' estão entusiasmados.

"Isso é uma coisa da burocracia do futebol. São 11 contra 11 em campo e o trabalho se reflete aí (...) Estou feliz porque o clube está novamente disputando um torneio internacional", disse o atacante argentino Leandro Fernández.

Possíveis escalações:

Universidad de Chile: Gabriel Castellón - Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazábal - Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Israel Poblete - Leandro Fernández, Lucas Di Yorio. Técnico: Gustavo Álvarez.

Botafogo: John - Vitinho, Jair Cunha, Alexander Barboza, Alex Telles - Gregore - Artur, Marlon Freitas, Patrick de Paula, Newton - Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.