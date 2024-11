Descendentes dos pioneiros imigrantes italianos Antonio Montemezzo e Elisabetha Mezzomo Montemezzo se reúnem no próximo 10 de novembro para celebrar uma história iniciada em 1889. O 4º Encontro da Família Montemezzo ocorre no salão da Sociedade Esporte Clube União Forquetense, no bairro Forqueta, em Caxias do Sul.