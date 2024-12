Clayton Sampaio projeta seu 2025 pelo Inter: "Estou pronto para dar conta do recado"

Contratado pelo Inter em meados deste ano, Clayton Sampaio, de 24 anos, sente-se adaptado ao time e empolgado para a próxima temporada . Foi o que o atleta disse em participação ao Paredão do Guerrinha deste sábado (28). Desde sua chegada, ele, que tem vínculo com o Colorado até 2028, atuou em oito jogos, sendo um deles o Gre-Nal.

— Me sinto pronto para dar conta do recado. Desejo sucesso ao Vitão, se a saída for o melhor pra ele. Se ele ficar, vou trabalhar ao lado dele para nos ajudarmos. Estou com muita vontade de ser titular do Inter. Sei que isso é um processo. Trabalho todos os dias para estar pronto quando a possibilidade surgir.