Novo ano deve começar com chuva e calor na Serra e no Litoral Norte

Semana de Réveillon será marcada pelo calorão e instabilidade.

A virada do ano na Serra deve ser marcada pela instabilidade no clima. Já no primeiro dia de 2025, o período da tarde deve ter chuva nas cidades da região. As temperaturas seguirão altas durante toda a semana.

De acordo com a Climatempo, áreas de instabilidade, associadas à circulação de ventos, favorecem as pancadas de chuva em todo o Rio Grande do Sul.

Para quem for aproveitar o Réveillon no Litoral, a previsão para o dia é de chuva, mas no período da noite o tempo fica estável. Na Serra, a noite do dia 31 tem chance de chuva fraca.

No fim de semana, o tempo segue instável, mas a chuva perde força na Serra e no Litoral. A sensação térmica permanece amena durante o dia, com termômetros marcando 25°C em Arroio do Sal e 26°C em Caxias do Sul.

Confira a previsão para a noite da virada do ano e para o final de semana

Caxias do Sul

Dia 31 de dezembro: mínima de 18°C e máxima de 27°C; pancadas de chuva durante a tarde.

mínima de 18°C e máxima de 27°C; pancadas de chuva durante a tarde. Dia 1º de janeiro: mínima de 19°C e máxima de 28°C; pancadas de chuva durante o dia.

mínima de 19°C e máxima de 28°C; pancadas de chuva durante o dia. Final de semana: no sábado (4), mínima de 17°C e máxima de 25°C; tempo firme. No domingo (5), mínima de 15°C e máxima de 26°C, chuva durante a tarde.

Arroio do Sal

Dia 31 de dezembro: mínima de 21°C e máxima de 26°C; tempo firme.

mínima de 21°C e máxima de 26°C; tempo firme. Dia 1º de janeiro: mínima de 22°C e máxima de 26°C; pancadas de chuva durante o dia.

mínima de 22°C e máxima de 26°C; pancadas de chuva durante o dia. Final de semana: no sábado (4), mínima de 19°C e máxima de 24°C; tempo firme. No domingo (5), mínima de 18°C e máxima de 25°C, tempo firme.

Torres

Dia 31 de dezembro: mínima de 20°C e máxima de 25°C; pancadas de chuva durante a tarde e a noite.

mínima de 20°C e máxima de 25°C; pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Dia 1º de janeiro: mínima de 20°C e máxima de 28°C; tempo firme.

mínima de 20°C e máxima de 28°C; tempo firme. Final de semana: no sábado (4), mínima de 19°C e máxima de 25°C; tempo firme. No domingo (5), mínima de 17°C e máxima de 25°C, tempo firme.

Gramado