Para reforçar segurança, 10 câmeras de monitoramento devem ser instaladas em Bento Gonçalves em janeiro

No dia 23 de dezembro, um equipamento foi instalado na esquina da Praça Walter Galassi, na Rua Marechal Deodoro, com o objetivo de reforçar a segurança no local. A ação foi tomada após Rui das Merces Alcântara Fontes, 36 anos, ter sido assassinado a golpes de faca na Praça Bartholomeu Tacchini, na área central do município, no dia 19 de dezembro. O suspeito de cometer o crime está preso preventivamente desde o dia 20.