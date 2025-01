Cerca de 10 mil veículos devem passar pela Rota do Sol em direção ao Litoral nesta terça-feira

Foi uma manhã de segunda-feira (30) tranquila no trânsito para o motorista que saiu da Serra em direção ao Litoral. Logo nas primeiras horas do dia, o fluxo na Rota do Sol (RS-453), principal ligação entre as regiões, era de 10 veículos por minuto. Segundo levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), 3.360 veículos passaram pela rodovia na manhã desta segunda.