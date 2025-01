Itália convoca embaixador do Irã após prisão de jornalista italiana

O chefe da diplomacia italiana convocou, nesta quinta-feira (2), o embaixador do Irã em Roma, a quem exigiu a "libertação imediata" da jornalista Cecilia Sala, presa em Teerã há duas semanas durante uma viagem de trabalho.

O governo "trabalha incansavelmente para trazê-la de volta à Itália e exigimos que respeitem todos os seus direitos. Até que não seja libertada, Cecilia e seus pais nunca estarão sozinhos", declarou o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, no X.

O secretário-geral do ministério, Riccardo Guariglia, que recebeu o embaixador Mohammad Reza Saburi ao meio-dia, "reiterou o pedido" das autoridades italianas para que a jornalista pudesse dispor de "condições dignas de detenção", segundo um comunicado da chancelaria.

De acordo com a imprensa italiana, a jornalista está em confinamento solitário, forçada a dormir no chão e privada de seus óculos.

O Irã confirmou na segunda-feira que Sala havia sido detida em Teerã em 19 de dezembro, acusada de "violar leis" durante uma viagem profissional com visto de jornalista.

Cecilia Sala, também funcionária do jornal Il Foglio, recebeu a visita da embaixadora italiana no Irã, Paola Amadei, e entrou em contato com sua família, segundo autoridades iranianas.