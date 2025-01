Açougue do Mercado Público passa a vender produtos de outras bancas na sua loja do Litoral

Conhecido açougue do Mercado Público de Porto Alegre, a Casa de Carnes Santo Ângelo está ampliando a operação na sua loja em Atlântida, no Litoral. Além dos seus produtos, o Zero Market 51 passa a vender outros itens de bancas do histórico centro de compras da Capital. Por enquanto, acrescentou bebidas da Adega do Holandês, peixes da Japesca e café do Baden, além de sushi do Daimu. Ainda não foi necessária ampliação da estrutura, mas há planos para expandi-la em 30% para o próximo verão.