Melo tentou convencer Schirmer a assumir a Secretaria da Saúde

A demora na confirmação de Fernando Ritter na Secretaria da Saúde tem uma explicação. O prefeito Sebastião Melo procurava um nome de peso que não fosse da área da saúde , inspirado no governo Fernando Henrique Cardoso, que indicou José Serra para o Ministério da Saúde. Serra era economista, mas fez uma gestão considerada histórica, principalmente por desafiar as corporações e os grandes laboratórios farmacêuticos com a popularização dos medicamentos genéricos.

Nos mesmos moldes de FHC, Melo tentou convencer o advogado Cezar Schirmer a assumir a saúde . Mas Schirmer, segundo uma fonte próxima do prefeito, não aceitou a missão e preferiu continuar na Secretaria do Planejamento.

Embora seja filiado ao Podemos, Ritter, que é dentista de formação e servidor de carreira, acabou sendo indicado na cota pessoal do prefeito, como técnico. Com dois vereadores na Câmara, o Podemos não tem tamanho para ter dois secretários. Da cota do partido é o secretário de Governança, Cássio Trogildo, mantido no cargo.