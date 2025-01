Com oito mandatos, Pedro Ruas se torna o decano da Câmara de Porto Alegre

Apenas um dos 35 vereadores eleitos neste ano para a Câmara de Porto Alegre tem histórias para contar do tempo em que o Legislativo Municipal funcionava no prédio chamado de “prefeitura nova”, na Rua Siqueira Campos, centro de Porto Alegre. Com oito mandatos e 69 anos completados nesta sexta-feira (3), Pedro Ruas (PSOL) tornou-se o decano da Câmara .

A mais constrangedora foi dizer ao então governador do Rio Anthony Garotinho que ele não era bem-vindo ao Rio Grande do Sul, na sala vip do Aeroporto Salgado Filho. Dado o recado, com Ruas suando frio, Garotinho disse que entendia e retornou ao Rio sem sair do aeroporto.