Prefeito de Canoas define as metas para os primeiros cem dias de governo

Na primeira reunião do governo, na manhã desta sexta-feira (3), o prefeito de Canoas entregou as primeiras tarefas para o secretariado: uma lista de 15 prioridades para os cem dias da gestão. Entre as metas, Airton Souza quer zerar a fila de mamografias, entregar cem casas para famílias em vulnerabilidade social e retomar ações integradas da segurança pública.