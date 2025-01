Gabriel Souza comemora 41 anos como governador em exercício

Foi na condição de governador em exercício que Gabriel Souza (MDB) comemorou os seus 41 anos nesta quinta-feira (2), no Palácio Piratini. Secretários fizeram fila para abraçar o vice-governador, que ganhou vinhos de amigos e um livro do pai, que faz aniversário no primeiro dia do ano. O presente é uma edição de O mundo ainda é jovem: conversas sobre o futuro próximo com Maria Serena Palieri, do sociólogo italiano Domenico de Masi.

Prefeita Paula Librelotto e comitiva de Cruz Alta no Piratini Joel Vargas / Divulgação

Gabriel recebeu uma comitiva de Cruz Alta, cidade onde o MDB obteve um dos melhores resultados na eleição de outubro. A prefeita Paula Rubim Facco Librelotto, conhecida como Doutora Paula, foi reeleita com 88,7% dos votos válidos. No Piratini, o grupo de 12 pessoas tratou com o governador em exercício as demandas do município, como investimentos em saúde, moradia, RS-342, travessia urbana e ferrovias. Na escadaria do Palácio Piratini, o grupo cantou Parabéns em um coro encorpado pela presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann.