Grupos caxienses promovem temporadas de teatro por bairros da cidade

1

Um dos mais importantes grupos caxienses, o Tem Gente Teatrando revela que vai abrir a temporada de um novo espetáculo , Superfície do Tempo, ainda no primeiro trimestre.

Grupo Ueba comemora 10 anos de "As Aventuras do Fusca à Vela".

2

O grupo Ueba Produtos Notáveis, por sua vez, está planejando a retomada de suas atividades para o dia 18 de janeiro, com o início da temporada de 10 anos do espetáculo As Aventuras do Fusca à Vela, no Centro Cultural Moinho da Cascata. A seguir ocorrerá um circuito do Fusca por outros bairros de Caxias.