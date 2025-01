Confira algumas das atrações cinematográficas para 2025, em Caxias do Sul

Cena das filmagens de "O Quatrilho", com Bruno Campos e Patricia Pillar. Fernanda Davoglio / Ver Descrição

A partir desta semana vou antecipar pra vocês algumas das atrações nas mais diversas linguagens artísticas que estão planejadas para ocorrer em 2025.

Veja a seguir uma lista de atrações do cinema. Há desde dicas de filmes do circuito comercial que devem estear por aqui, como o aguardado Superman: O Legado, até destaques da programação da tradicional mostra Cinema de Verão, que exibe filmes em sessões gratuitas em diversos pontos de Caxias do Sul.

Tradicional evento do início da temporada caxiense, a Varsóvia abre a programação de janeiro de 2025 com a 11ª edição do Cinema de Verão. O tema é Viva o Cinema Brasileiro e abrirá no dia 27 de janeiro com a exibição de O Quatrilho, de Fábio Barreto, baseado na obra de José Clemente Pozenato, na Praça Dante Alighieri. A agenda de exibição seguirá até o dia 9 de fevereiro. Mais perto da abertura a gente te conta mais detalhes da programação.

Sala de Cinema Ulysses Geremia recebeu diversas melhorias em 2024. Porthus Junior / Agencia RBS

Na Sala de Cinema Ulysses Geremia a ideia para este ano é manter as três sessões de quinta a domingo, além de exibir novamente filmes dos festivais 8/2 Festa do Cinema Italiano, Varilux e Festival Italiano, além de ampliar o Cine Educação com oficinas gratuitas voltadas a formação de público.

O cinema reabrirá no dia 9 de janeiro, com a exibição de Lubo, de Giorgio Diritti (às 15h), Baby, de Marcelo Caetano (às 17h) e Histórias que é melhor não contar, de Cesc Gay (às 19h30min).

"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. Laura Castor / Divulgação

Lista de filmes que vão estrear em 2025

Entre as estreias do ano, um dos destaques deve ser o novo filme de Kleber Mendonça. O Agente Secreto, rodado em Recife e São Paulo, tem no elenco Wagner Moura, Gabriel Leone e Maria Fernanda Cândido. Ainda não há uma data oficial de lançamento.

A seguir, outros filmes que devem estrear por aqui na terrinha: