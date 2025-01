Inter x México: relembre outros jogos do clube contra seleções nacionais

Librelato foi titular em vitória do Inter sobre o Equador. Ver Descrição / Ver Descrição

A temporada 2025 do Inter será aberta com um amistoso contra a seleção mexicana, em 16 de janeiro, no Beira-Rio. A partida valerá como um teste para o Gauchão e também marcará a estreia dos novos uniformes colorados. Zero Hora lembra outras três vezes que o clube enfrentou uma seleção nacional.

Amistoso contra o Equador em Quito

O último jogo do Inter contra uma seleção aconteceu há mais de 20 anos. Em 2002, pouco antes da Copa do Mundo disputada na Coreia do Sul e no Japão, o Colorado foi escolhido para um dos testes da seleção do Equador, que iria disputar seu primeiro mundial. Á época, o Inter estava com o calendário livre, pois havia sido eliminado precocemente da Copa Sul-Minas e da Copa do Brasil, em tempos em que o Brasileirão era disputado apenas no segundo semestre.

O jogo entre Inter e Equador aconteceu em 1º maio, em Quito. Mesmo que o ano fosse de decepções nas primeiras competições, o Colorado venceu os equatorianos por 2 a 1. O atacante Diogo Rincón e o lateral Cássio anotaram os gols gaúchos. Mendéz descontou para os mandantes.

Escalação do Inter:

Clemer (Fabiano Heves); Ameli, Chris e Ronaldo; Claiton, Alexandre, Márcio, Diogo Rincón (Leandro Guerreiro) e Cássio; Fabiano Costa e Mahicon Librelato (Fernando Baiano). Técnico: Ivo Wortmann.

Nigéria em torneio festivo do Beira-Rio

Em 1994, o Inter organizou um torneio para comemorar o aniversário de 25 anos do Beira-Rio. Foram convidados o Grêmio, o Peñarol e a seleção da Nigéria, que disputaria logo depois a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O formato era de rodada dupla com os jogos acontecendo no mesmo dia em semifinal e final.

Os confrontos que abriram o torneio foram Grêmio x Nigéria e Inter x Peñarol. O Colorado venceu os uruguaios por 1 a 0, gol de Elson, enquanto Grêmio e Nigéria empataram no tempo normal. O selecionado africano levou a melhor nos pênaltis, garantindo passagem para a final diante do Colorado.

O Inter não poderia deixar de levar a taça de aniversário do Beira-Rio e cumpriu o objetivo. A vitória na final veio com goleada de 4 a 0 sobre a Nigéria. Mazinho Oliveira marcou duas vezes, Mazinho Loyola anotou um e Alexandre Gaúcho completou o placar.

Escalação do Inter:

Sérgio (André); Daniel Frasson, Argel (Ricardo Rambo), Alex Bach e Silvan (César Prates); Ânderson Luís, Élson e Mazinho Oliveira (Everton Luiz); Caíco (Leandro Machado), Mazinho Loyola e Alexandre Gaúcho. Técnico: Antônio Lopes.

Goleada sobre o Peru no Beira-Rio

O ano de 1970 foi outro de Copa do Mundo que o Inter esteve no caminho dos testes de uma seleção para o Mundial. Em março daquele ano, o Peru, comandado pelo brasileiro Didi, foi ao Beira-Rio enfrentar o Colorado de Daltro Menezes.

Pois o Inter levou a melhor com goleada sobre o selecionado sul-americano. Com destaque para Claudiomiro, autor de dois gols, o Colorado goleou o Peru por 3 a 0. Mosquito completou o placar.

Escalação do Inter:

Gainete; Édson Madureira, Pontes, Valmir Louruz e Jorge Andrade; Carbone e Dorinho; Braúlio, Sérgio, Claudiomiro (Didi Pedalada) e Mosquito. Técnico: Daltro Menezes.