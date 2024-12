Exposição apresenta resultados de projeto dedicado à preservação arquitetônica de Faria Lemos

"Faria Lemos - Educação Patrimonial" apresenta o processo do levantamento de informações para o inventário de bens materiais. Deise Formolo / Divulgação

Resultado de um projeto realizado a partir de uma parceria entre a Universidade de Caxias do Sul, por meio do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o Museu do Imigrante, em Bento Gonçalves, uma mostra sobre os bens patrimoniais do distrito de Faria Lemos pode ser conferida até o dia 31 de janeiro, na sede do museu.

A exposição, intitulada Faria Lemos - Educação Patrimonial, apresenta o processo do levantamento de informações para o inventário de bens materiais, além de fotos, históricos e descrições que resultam da atualização promovida. As atividades contaram com a realização de oficinas e o envolvimento de professores, arquitetos, historiadores, acadêmicos e da própria comunidade local.

