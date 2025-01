A melhor história de 2024

Fechando 2024, eis que meu amigo Paquito compartilhou comigo uma linda história, que poderia muito bem ser tema de filme, quem sabe numa direção a la Fellini. Olha só, o Paquito e a esposa dele, a Le, foram assistir ao show do Nando Reis numa terça-feira de dezembro, no UCS Teatro.

Naqueles acasos que só o destino poético desatina realizar, um cara ajudou o Paquito a colocar a esposa dele no carro. É que a Le usa cadeira de rodas, por conta da Esclerose Lateral Amiotrófica (mais conhecida pela sigla ELA). Esse cara era o produtor do Nando e de outros artistas do mesmo quilate.

Mais do que isso, por ser a inclusão e a acessibilidade as novas bandeiras de Nando, o produtor dele convidou a Le para assistir ao show do cantor e compositor, no dia seguinte, em Novo Hamburgo. E prometeu a ela que Nando iria vê-la nos bastidores.