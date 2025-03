Walter é pop, Glauber é coquetel molotov

Escrevo essa pretensa crônica ou ensaio (talvez só um desabafo) no domingo, horas antes de saber se Ainda Estou Aqui foi agraciado ou deixado de lado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Vencer o Oscar não é — e nunca será — mais importante do que revisar, reescrever e ratificar a história de um país. Até porque o Oscar já tentou silenciar gigantes do cinema que continuam mais importantes do que o prêmio (a lista é imensa, noutro dia te conto).

Por outro lado, o cinema, a música, a literatura, as artes visuais, a dança, o teatro, enfim, toda linguagem artística que houver por aí, não deve (ou não deveria) se render ou devotar atenção somente ao pressuposto histórico. Porque a arte é — e sempre será — maior do que a história de um país, justamente porque, em muitos casos, a confronta, esfregando o dedo nas feridas que a história teimar esconder.

Daqui 30, 40, 50 anos vamos continuar a falar do filme do Walter, um excelente diretor, a quem, particularmente admiro. Contudo, o filme não vai ultrapassar as décadas sendo citado como uma obra que rompeu padrões estéticos ou de linguagem. Vencendo ou não o Oscar, será sempre lembrado como o filme que expôs mais um capítulo triste da história do país — não só da família Paiva. Até porque, como escreve Marcelo, o filho, no livro que inspirou o filme: “A família Rubens Paiva não é a vítima da ditadura, o país que é”.

Contudo, daqui 30, 40, 50 anos vamos continuar a falar da obra do cineasta Glauber Rocha, não apenas porque seus filmes também foram celebrados pela crítica, em festivais como Veneza e Cannes. Nem só porque seus filmes abordavam a história de um país diversos e difuso como o Brasil, com suas idiossincrasias políticas, sociais, e toda sorte (e desgraça) de suas ambivalências. Mas Glauber será sempre reverenciado porque rasgou a cartilha do fazer cinematográfico. Glauber não é pop; Glauber é coquetel molotov.

Walter Salles, de Ainda Estou Aqui e Central do Brasil, é pop. Fernando Meirelles, de Cidade de Deus, é pop. Bruno Barreto, de O Que é Isso Companheiro?, é pop. Fábio Barreto, de O Quatrilho, é pop. E tá tudo bem. Cada um na sua vibe. Cada um pinta sua tela com as tintas que tem à disposição. Em tempos de batucada de Carnaval, contudo, recordar Glauber Rocha é “gozo fabuloso”, só pra citar Paulo Leminski, outro artista que tinha prazer por rasgar cartilhas.

Algumas das cenas dos filmes de Glauber, como Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro, flertam com a mise-en-scène carnavalesca, colocam pra dançar personagens duelando entre a realidade e a fantasia, o drama e o trágico. Há muitos filmes dentro de um só, como há muitos brasis, muitas ditaduras, muitos algozes e poucos heróis na Terra Brasilis.