Veja como emitir as guias para pagamento do IPTU 2025 de Porto Alegre

As guias para quitar o IPTU já estão disponíveis no site da prefeitura. André Ávila / Agencia RBS

As guias de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 já estão disponíveis para os proprietários de imóveis em Porto Alegre. Os documentos podem ser emitidos no site da prefeitura da Capital ou no aplicativo 156+POA, com descontos que podem chegar a 11% para pessoas físicas.

Quem estiver cadastrado para receber pelo WhatsApp — no número 51 3433-0156 — deve ter acesso à guia já a partir desta quinta-feira (2). Mas aqueles que tiverem o e-mail registrado no site do IPTU começarão a receber o documento na caixa de correio eletrônico ao longo da primeira semana do ano.

O processo para emitir a guia de pagamento pelo site da prefeitura é simples e rápido, basta saber o número de inscrição do imóvel junto ao município e o número do endereço ou o CPF/CNPJ do proprietário. Caso não lembre o número da inscrição, também é possível descobri-lo pelo mesmo site.

Confira o passo a passo para emissão:

Acesse a página do IPTU no site da prefeitura de Porto Alegre por meio deste link. Para iniciar o processo de emissão, clique na opção “emitir guia”. Na mesma página, o contribuinte também pode parcelar dívida de imposto em atraso, autorizar o débito em conta e cadastrar e-mail ou WhatsApp para recebimento das guias

Site da prefeitura da Capital permite que o contribuinte realize diferentes ações referentes ao IPTU. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução

Na página seguinte, informe a inscrição do imobiliário e o número do endereço ou o CPF/CNPJ do proprietário. Clique na caixa “não sou um robô” e, em seguida, em “confirmar”

Página para emissão da guia do IPTU exige dados do imóvel e do proprietário. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução

Caso não saiba o número da inscrição do imobiliário, selecione a opção "clique aqui" no topo da página

Contribuinte pode consultar o número da inscrição do imóvel pelo mesmo site. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução

Na aba seguinte, informe seu CPF/CNPJ, o número do endereço e da unidade. Clique em "não sou um robô" e, depois, em "consultar". O número da inscrição e o endereço completo aparecerão na tela

Para consultar a inscrição, é preciso informar dados pessoais. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução

Após informar os dados necessários na página principal, uma nova aba mostrará seu nome e endereço completos, bem como a guia para emissão, com o ano de 2025 e valor. Selecione o imposto e clique em "quitar débito" — conforme a prefeitura, o botão "parcelas" aparecerá somente em março. A mensagem "deseja realmente gerar a guia para a quitação do débito?" aparecerá em uma caixa na tela, clique em "confirmar"

Por enquanto, página só oferece a opção "quitar débito". Botão de parcelas aparecerá em março. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução

A guia será baixada automaticamente. Abra o arquivo, confira os dados e realize o pagamento dentro do prazo de vencimento

Guia para pagamento do imposto tem vencimento para 7 de fevereiro. Prefeitura de Porto Alegre / Reprodução