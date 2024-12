Calculadora simula IPTU 2025 de Porto Alegre

Guias do IPTU estarão disponíveis a partir de 2 de janeiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As guias para pagamento do IPTU 2025, para proprietários de imóveis em Porto Alegre, estarão disponíveis em 2 de janeiro. Quem pagar até o dia 7 de fevereiro, em cota única, terá descontos que podem chegar a 11% para pessoas físicas.

Zero Hora criou uma calculadora que simula o valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Com ela, é possível saber o valor aproximado do imposto no próximo ano.





Para calcular o IPTU 2025, o contribuinte precisa saber o valor venal do imóvel. Essa informação pode ser consultada neste link, que detalha como o IPTU de cada imóvel é calculado, ou ainda pela guia do imposto de anos anteriores.

A fatia do imposto que compete à Taxa de Coleta de Lixo (TCL) também pode ser verificada na mesma plataforma da prefeitura da Capital. A TCL é calculada considerando informações como: tipo de imóvel, metragem e divisão fiscal. Aqui pode ser verificada a divisão fiscal. O valor da TCL não consta na calculadora de Zero Hora.

IPTU 2025 de Porto Alegre

Descontos

O desconto fixo por antecipação em cota única será de 5%. A esse valor, pode somar-se o desconto de 3%, para pessoas físicas, se o imóvel não possuir dívida ativa com a Secretaria Municipal da Fazenda (SMF) ou se sua exigibilidade estiver suspensa.

Além dos descontos já mencionados, quem obteve notas de serviço emitidas entre os dias 1º de dezembro de 2023 e 30 de novembro de 2024 com CPF também poderá ter redução de valores no pagamento do tributo.

Mais de 24 notas de serviço com CPF: 3% de redução adicional

3% de redução adicional Entre 13 e 24 notas: 2% de redução adicional

2% de redução adicional Entre sete a 12 notas: 1% de redução adicional

São consideradas notas emitidas em serviços como academias, salões de beleza, clínicas médicas e odontológicas, laboratórios de análises clínicas e de imagens, escolas, universidades, cursos, oficinas mecânicas, contratação de projetos, serviços de engenharia e decoração, hotéis, cinemas, teatros, shows, casas de festas, escritórios contábeis e jurídicos, e estacionamentos.

Os contribuintes de Porto Alegre podem conferir o número de notas fiscais de serviço atribuídas ao seu número de CPF e acompanhar o placar do desconto para o IPTU Digital 2025 neste site.

Os imóveis em nome de pessoa jurídica, por outro lado, além dos 5% de desconto fixo por antecipação, poderão ter mais 4% se estiverem em conformidade com suas obrigações fiscais.

Pagamentos

A emissão das guias de pagamento pode ser feita no site da prefeitura, pelo aplicativo 156+POA ou em um dos mais de 20 locais físicos parceiros da Fazenda. Neste ano, há também a possibilidade de receber a guia diretamente pelo Whatsapp, a partir de contato inicial com o número 51 34330156.

Quem tiver o e-mail cadastrado no site do IPTU começa a receber a guia no correio eletrônico também a partir do início de janeiro.

Parcelamento

Para quem optar pelo parcelamento, o pagamento pode ser realizado em até 10 parcelas mensais e consecutivas, sem ônus, nas seguintes datas:

10 de março

8 de abril

8 de maio

9 de junho

8 de julho

8 de agosto

8 de setembro

8 de outubro

10 de novembro

8 de dezembro

Impacto da enchente