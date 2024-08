Foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre na tarde desta quarta-feira (31) a sanção do prefeito Sebastião Melo à lei que permite a isenção do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) até o final do ano para moradores afetados pela enchente na Capital. O projeto havia sido aprovado nesta terça (30), na Câmara Municipal.