Homem é condenado a 25 anos de prisão pela morte do filho de cinco meses em Porto Alegre

Homem foi preso pela Polícia Civil em julho de 2023, quando tinha 19 anos, por homicídio qualificado. Polícia Civil / Divulgação

Um homem de 21 anos foi condenado pelo Tribunal do Júri a 25 anos de prisão pela morte do próprio filho, um bebê de cinco meses, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, em 2023. Ele também foi sentenciado a um ano e quatro meses por corrupção de menor. A sentença foi proferida na noite desta quinta-feira (13), em audiência presidida pelo juiz Francisco Morsch.

O crime aconteceu em 6 de abril de 2023. Preso pela Polícia Civil desde julho daquele ano, ele foi condenado pelo crime de homicídio qualificado, na condição de omissão imprópria. Conforme o entendimento do júri, ele deveria agir para evitar a morte do bebê.

As qualificadoras do crime de homicídio, segundo a sentença, foram: motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato dela ser menor de 14 anos.

O pai da criança também foi condenado pelo crime conexo de corrupção de menor. Dessa forma, ele cumprirá pena total de 26 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelos delitos cometidos.

A mãe da criança, que tinha 16 anos na época do crime, já foi julgada e cumpre medida socioeducativa pelo fato infracional.

Conforme denúncia realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o casal cometia reiterados maus-tratos à criança, pois não suportava o choro do bebê, tampouco o ônus de cuidá-lo.

Juntos, os dois teriam espancado e comprimido o pescoço do bebê até a morte. Segundo o MPRS, o laudo de necropsia atestou traumatismos no crânio, pescoço e tórax.

O caso

Segundo a investigação da Polícia Civil, nos meses anteriores à morte, a criança havia sido atendida duas vezes em um hospital, por conta de desmaios. Ainda conforme a polícia, o bebê chegou a ser encaminhado para exames, o que não aconteceu porque a mãe fugiu do hospital com o filho.

Em outro episódio, a criança foi levada ao atendimento hospitalar pelo próprio pai, apresentando diversas lesões pelo corpo. O jovem alegou aos médicos que os ferimentos ocorreram em uma queda do berço.

O bebê não resistiu aos ferimentos, e os médicos apontaram na certidão de óbito que havia uma série de lesões na criança, inclusive asfixia e esganadura. O laudo do Instituto-Geral de Perícias (IGP) também apontou que a criança estava com diversas lesões, como traumatismo craniano e perfuração no pulmão.