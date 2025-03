Homem suspeito de matar filho de cinco meses em Porto Alegre vai a júri na quinta-feira

Um homem de 21 anos será julgado na próxima quinta-feira (13) pela morte do próprio filho, um bebê de cinco meses . O crime aconteceu em 6 de abril de 2023, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre.

Preso pela Polícia Civil em julho de 2023, o jovem responde perante à Justiça por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo fato dela ser menor de 14 anos . O pai da criança, que está no sistema prisional, também responde pelo crime conexo de corrupção de menor.

A mãe da criança, que tinha 16 anos na época do crime, foi julgada e cumpre medida socioeducativa pelo fato infracional.

Conforme denúncia realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), o casal cometia reiterados maus-tratos à criança, pois não suportava o choro do bebê, tampouco o ônus de cuidá-lo.