Mãe é suspeita de intoxicar criança de dois anos com cocaína e medicamentos em Bom Jesus

A mãe e uma outra mulher são as suspeitas acusadas de intoxicar por cocaína e medicamentos benzodiazepínicos um menino de dois anos, em Bom Jesus. Elas foram presas na tarde desta quinta-feira (13) e são apontadas pela Polícia Civil como suspeitas de ministrarem ou deixarem as substâncias à disposição da vítima .

Acolhido pelo Conselho Tutelar e encaminhado à Casa da Criança, o bebê recebeu atendimento hospitalar e está bem , de acordo com o delegado Carlos Alberto Defaveri. A mãe, segundo ele, já foi presa por tráfico de drogas , enquanto a outra suspeita tem histórico prisional por tentativa de homicídio .

Ambas serão investigadas por tráfico e por tentativa de homicídio por dolo eventual. As circunstâncias do caso estão sendo apuradas e o inquérito deve ser concluído em 30 dias. A dupla foi levada ao sistema penitenciário de Caxias do Sul.