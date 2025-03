Corregedoria da Justiça do Trabalho gaúcha revisou ações dos últimos 10 anos com atuação de juiz e de leiloeiros investigados por suspeita de corrupção

A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª (TRT-RS) Região revisou processos dos últimos 10 anos com atuação do juiz Luiz Fernando Bonn Henzel e de dois leiloeiros investigados pela Polícia Federal (PF) por suspeita de corrupção , em Canoas.

Se alguma parte em processos da 3ª Vara do Trabalho de Canoas suspeitar de problemas no andamento do feito, basta fazer petição ao juiz que está com o caso. Se a suspeita envolver ação já concluída, o caminho é ingressar com ação rescisória.