Polícia não descarta que acidente que matou pai e gêmeos tenha sido intencional; outras hipóteses são investigadas

Carro em que as vítimas estavam ficou destruído. Guilherme Kalsing / Estação FM

A hipótese do acidente com pai e os dois filhos gêmeos, de seis anos, na RS-446, em São Vendelino, ter sido intencional não é descartada pela Polícia Civil. Outras possibilidades também estão sendo investigadas, segundo informou o delegado Marcos Eduardo Pepe, da Delegacia de Polícia de Bom Princípio, nesta sexta-feira (14).

A colisão aconteceu na noite de quarta-feira (12). Jardel Oliveira dos Santos, 37 anos, e os meninos Bernardo e Vicente Oliveira dos Santos estavam no carro, que colidiu com um caminhão. O pai, que conduzia o veículo, morreu no local do acidente. Os dois meninos foram encaminhados para o hospital em estado grave, mas não resistiram.

— Pelo contexto geral, tudo se desenha nesse sentido (de acidente intencional), mas pode ter sido um mau súbito, uma distração, ele pode ter pegado no sono. Dependemos de alguns resultados de perícia para entender melhor o caso — afirmou o delegado, que investiga a colisão.

De acordo com o delegado, laudos periciais sobre possíveis falhas mecânicas no carro, exames de necropsia, assim de sangue e urina estão sendo aguardados pela polícia. Os documentos podem elucidar se o condutor do carro estava sob efeito de alguma substância, além de responder se ocorreu alguma falha no funcionamento do veículo que possa ter ocasionado o acidente.

Acidente intencional

Apesar das diferentes possibilidades, Pepe detalha que o histórico do pai das crianças, assim como as últimas ações dele colaboram para a linha de uma intencionalidade do caso.

— Ele se separou da mãe (das crianças). A mãe entrou com medidas protetivas contra ele, um caso de Maria da Penha. Ele pegou as crianças ao arrepio da mãe e não devolveu. A mãe chegou a registrar o desaparecimento delas. Depois, ele passou desde a manhã zanzando com as crianças na estrada. Aí acontece o acidente. Então, é uma possibilidade que ele possa ter se suicidado e levado as crianças junto — acrescenta o delegado.

O afunilamento das investigações acontecerá mais adiante, detalha Pepe. Além dos exames periciais, que responderão a algumas das versões do que pode ter ocorrido, a polícia escutará familiares das crianças, que ainda não testemunharam em razão do momento luto.

Troca de informações com a delegacia de Parobé, que investiga o incêndio que atingiu a casa do pais das crianças, assim como o levantamento de imagens do acidente, também devem ser realizados.

Gêmeos Bernardo e Vicente tinham seis anos de idade. Reprodução / Prefeitura de Parobé

Boletim de ocorrência

Segundo o delegado Clóvis Nei da Silva, que responde por Parobé, Jardel deveria ter deixado os filhos gêmeos com a mãe deles ao meio-dia de quarta-feira, o que não ocorreu.

A família disse aos policiais que Jardel deixou o município do Vale do Paranhana em direção ao Vale do Caí. A mãe dos garotos chegou a registrar uma ocorrência contra o pai das crianças.

Conforme a advogada Solange Teixeira, que representa a mãe, o pai tinha direito de visitar as crianças, mas não possuía autorização para sair com os filhos de Parobé. O caso foi registrado pela Polícia Civil como subtração de incapaz, que ocorre quando uma criança ou adolescente é retirado do poder de quem tem sob guarda.

Segundo o delegado, câmeras registraram o homem passar na RS-239 na manhã de quarta-feira (12). A polícia busca entender ainda por qual razão ele seguiu em direção à Serra.

A advogada da mãe sustenta que a separação do casal não foi amigável e que, desde 2023, a mulher teria uma medida protetiva contra o ex-marido.

Cronologia do caso

De acordo com apuração da RBS TV, o homem buscou os gêmeos na terça-feira (11) para passar a noite com eles. Ele deveria entregar as crianças para a mãe às 12h de quarta.

Por volta de 8h, um incêndio atingiu a casa do pai. Vizinhos ajudaram a combater as chamas e disseram que não havia ninguém no momento. O pai das crianças morava na parte superior do imóvel, e trabalhava no andar inferior, onde mantinha uma vidraçaria.

À tarde, sem saber o paradeiro dos filhos, a mãe dos gêmeos foi até Sapiranga registrar ocorrência. O caso não foi reportado como desaparecimento, porque se tinha conhecimento de quem estava com as crianças.