Técnico do Gaúcho avalia montagem do elenco para a Divisão de Acesso

Arena B&8 é a casa do Gaúcho na Divisão de Acesso. Alex Borgmann / Divulgação

Nos bastidores, o Sport Clube Gaúcho está se movimentando para formar um elenco competitivo para disputar a Divisão de Acesso. A competição está prevista para iniciar em 17 de maio, mas a pré-temporada Alviverde começará daqui 30 dias.

Até o momento, o clube anunciou apenas a contratação do técnico Ariel Lanzini. Internamente, porém, o trabalho está rápido. O Gaúcho está com o elenco encaminhado, faltando apenas as últimas análises no mercado para fechar o restante das contratações.

Perfil dos jogadores

O maior objetivo do Gaúcho, claro, é conquistar o acesso à elite do futebol gaúcho. Portanto, as contratações se basearam em um perfil de jogadores específico.

— A montagem do elenco é muito importante, porque define muitas coisas para a temporada, então estamos mapeando muitos atletas e temos muito claro o perfil que todos eles precisam ter. O principal é jogadores que queiram e estejam preparados para jogar no Gaúcho. Que estejam com fome, comprometidos e preparados para subir, porque queremos fazer uma grande campanha esse ano — destacou o treinador Ariel Lanzini.

A preparação para a Divisão de Acesso inicia no dia 14 de abril e até lá o clube pretende contar com um elenco de 28 jogadores. Nesta semana, o comandante esteve em Passo Fundo e se reuniu com a direção para ajustar algumas situações.

— Estamos trabalhando em conjunto. Os estaduais estão chegando ao fim, então estamos analisando mais alguns jogadores que poderão vir e nos ajudar. O nosso objetivo é minimizar os erros e ser bastante assertivo — disse.

Nesta segunda-feira (17), os dirigentes do Gaúcho estarão presentes na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para participar do conselho técnico da Divisão de Acesso. A expectativa é conhecer a fórmula de disputa da competição, na qual o clube é a favor de uma alteração.

A ideia da direção Alviverde é que o campeonato seja disputado em turno único, contra os demais adversários. Atualmente a Divisão de Acesso é disputada em dois grupos regionalizados, com oito times cada.