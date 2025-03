BM receberá seis blindados que podem virar versão gaúcha do Caveirão carioca

A entrega será feita em solenidade às 9h30min de segunda-feira, no Quartel-General do Comando Militar do Sul (CMS), em Porto Alegre, com presença do Comandante Militar do Sul, general Hertz Pires do Nascimento, e do governador do Estado, Eduardo Leite. Um dos blindados doados à Brigada Militar estará em exposição ao lado do QG do CMS, na Avenida Padre Tomé, no Centro Histórico da capital gaúcha.