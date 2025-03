O que muda no Imposto de Renda 2025 para quem quer atualizar o valor de imóveis

Uma mudança importante no Imposto de Renda de 2025 para quem fez benfeitorias ou outra medida que venha a elevar o valor do imóvel. A partir desta declaração, para valorizar o bem declarado à Receita Federal, o contribuinte terá obrigatoriamente que justificar o que levou à elevação . São exemplos: uma reforma ou mesmo o pagamento de prestações do financiamento.

- É para evitar que o contribuinte aumente o valor do imóvel por conta. Antes, poderia colocar um valor na coluna do ano atual diferente do ano anterior. Até deveria colocar a justificativa do aumento na descrição, mas muitos não colocavam nada e iam aumentando o valor do imóvel pelo de mercado, mesmo sem previsão legal - diz Celio Levandovski, representante do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul (Sescon-RS).