No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, que por três semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe os vereadores Idenir Cecchim (MDB) e ⁠Ramiro Rosário (NOVO), para debater a suspensão de cobrança do IPTU para atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.