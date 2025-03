Carnaval de Porto Alegre 2025: saiba horários dos desfiles e onde assistir ao vivo

Momento de últimos ajustes nos barracões. André Ávila / Agencia RBS

Após meses de intensa preparação, chegou a hora: as escolas de samba de Porto Alegre e da Região Metropolitana entram na Avenida. Desta sexta-feira (14) até madrugada de domingo (16), o Complexo Cultural do Porto Seco (Rua Hermes de Souza, s/nº) será palco dos desfiles das agremiações que compõem os Grupos Ouro e Prata, além da Tribo Os Comanches.

O evento começa às 21h30min desta sexta, mas os portões serão abertos a partir das 17h. Haverá transmissão ao vivo (veja mais detalhes abaixo).

Neste ano, o Carnaval do Porto Seco contará com ainda mais espaços gratuitos para receber o público. As arquibancadas, cujo acesso se dá por ordem de chegada, têm capacidade para 6.480 pessoas por noite — um acréscimo de 1.630 lugares por dia.

Também há opções de camarotes e frisas, com valores entre R$ 2 mil e R$ 6 mil para as duas noites. A venda ocorre pelo site Sympla ou presencialmente, na loja Planeta Surf Bourbon Wallig (Avenida Assis Brasil, 2.611).

O transporte coletivo irá operar com duas linhas especiais. Os passageiros podem consultar informações, em tempo real, na função GPS do app do Cittamobi, Moovi, Lá Vem o Ônibus ou Cartão TRI, disponível para smartphones iOS e Android. As equipes do atendimento ao cidadão (número 156 ou 118) e de fiscalização permanecem com atendimento 24 horas.

Transmissão ao vivo

Pelo segundo ano consecutivo, a Rádio 92, em parceria com GZH, transmitirá o Carnaval de Porto Alegre. Amanda Souza e Gustavo Gossen estarão ao vivo, diretamente do Complexo Cultural do Porto Seco, ancorando o programa Ziriguidum, trazendo informações e comentários em tempo real sobre os desfiles do Grupo Ouro e conteúdos exclusivos.

Na Avenida, o repórter e colunista do Diário Gaúcho Alexandre Rodrigues estará a postos para registrar as concentrações e conversar com a galera que faz o Carnaval acontecer e ser histórico ano após ano.

Escolas tiveram meses de muita preparação. André Ávila / Agencia RBS

Ordem dos desfiles

Sexta-feira

Grupo Prata

21h30min — Filhos de Maria

22h35min — Protegidos da Princesa Isabel

23h40min — Realeza

Grupo Ouro

00h45min — Fidalgos e Aristocratas

2h — Acadêmicos de Gravataí

3h15min — Copacabana

4h30min — Imperadores do Samba

5h45min — União da Vila do IAPI

Sábado

20h — Tribo Os Comanches

Grupo Prata

21h — Academia de Samba Praiana

22h05min — Unidos da Vila Mapa

23h10min — Império da Zona Norte

00h15min — União da Tinga

Grupo Ouro

1h20min — Império do Sol

2h35min — Unidos de Vila Isabel

3h50min — Estado Maior da Restinga

5h05min — Bambas da Orgia

6h20min — Imperatriz Dona Leopoldina

Enredos das escolas do Grupo Ouro

Fidalgos e Aristocratas

Enredo: É Hora de Sintonizar, o Show Vai Começar! Eu Sou o Rádio, a Voz do Brasil

A Fidalgos e Aristocratas levará para a Avenida a história do rádio no Brasil, celebrando seu impacto na cultura, na política e na comunicação. A escola pretende mostrar que, desde sua chegada nos anos 1920 até a era digital, o rádio democratizou a informação, fortaleceu a identidade nacional e influenciou gerações.

Acadêmicos de Gravataí

Enredo: Paraíso Nordestino: Um Repente Encantado de Um Povo Arretado

A Gravataí promete uma viagem irreverente pelo nordeste do Brasil, exaltando o orgulho e a alegria de seu povo. Com uma linguagem arretada e cheia de energia, a escola convida o público a conhecer as maravilhas dessa terra rica em cultura, fé e tradições. O desfile também será uma homenagem à alegria do nordestino, que, com orgulho, compartilha suas raízes.

Copacabana

Enredo: Escrava Theodora, A Sábia que Sabia Mais do que os Sábios Sabiam

A Copacabana reeditará um dos desfiles mais marcantes de sua história, de 2001. A escola homenageia a lendária personagem da literatura de cordel, criada por Leandro Gomes de Barros, que conquistou gerações com sua astúcia e sabedoria. A Copa também levará à Avenida a essência da cultura nordestina e a influência do cordel, gênero literário que mistura crítica social, humor e rimas.

Imperadores do Samba

Enredo: Encantados

A Imperadores levará para o Porto Seco seres que representam a diversidade cultural brasileira, especialmente das culturas indígenas, afro-brasileiras e nordestinas. O enredo celebra a espiritualidade e a identidade do Brasil. Com danças e ritmos ancestrais, o espetáculo busca unir mitos, crenças e a resistência das nossas culturas, transformando a Avenida em um chamado à consciência.

União da Vila do IAPI

Enredo: Da Estação da Alegria à Estação Madureira, a Vila Exalta o Império

A União da Vila do IAPI prestará uma homenagem à escola de samba Império Serrano, do Rio de Janeiro. Com alegorias e fantasias imponentes, o desfile destacará a cultura do jongo e do samba, além da resistência do povo brasileiro. A escola também fará referência à enchente de maio de 2024 e à superação desse momento difícil.

Resultado será conferido ao longo de duas noites. André Ávila / Agencia RBS

Império do Sol

Enredo: Império do Sol numa História Fascinante Conta e Encanta a Barra do Ribeiro

Com um desfile que promete ser repleto de paisagens e cultura gaúcha, a escola quer contar a história da cidade de Barra do Ribeiro. No enredo, a Império destaca as belezas naturais, a chegada dos imigrantes e as festividades locais, como o Carnaval e as oferendas para Iemanjá. O desfile deve ser um verdadeiro passeio pelas margens do Lago Guaíba.

Unidos de Vila Isabel

Enredo: Libertação

A Unidos de Vila Isabel apresenta neste Carnaval um enredo que clama por respeito, igualdade e tolerância. O desfile deve abordar críticas contra a intolerância religiosa, o racismo e a violência contra a comunidade LGBT+, reforçando a importância da cultura negra como agente de transformação. Com um forte apelo por empatia e justiça, a escola quer convidar a sociedade a sonhar com um mundo mais humano.

Estado Maior da Restinga

Enredo: São Jorge, teu Povo te Ama

A Restinga promete um desfile carregado de fé e devoção. O enredo relembra a história do santo guerreiro, desde a sua trajetória na Capadócia até seu sincretismo com Ogum no Brasil. A escola tem a ambição de apresentar um cortejo vibrante, simbolizando as batalhas e milagres de São Jorge, e com sua bateria em ritmo de oração.

Bambas da Orgia

Enredo: As Mãos que Embalam Uma Vida de Bamba

Bambas defenderá um enredo sobre o poder simbólico das mãos, que criam, acolhem, transformam e eternizam. Inspirada na solidariedade que surgiu após a enchente, a escola exalta mãos que trabalham, protestam, aplaudem e se conectam. Do toque divino de Michelangelo ao batuque do tambor, o desfile também celebra a resiliência.

Imperatriz Dona Leopoldina

Enredo: A Cor do Futebol — A Imperatriz Marca um Gol Contra o Preconceito Racial

A Imperatriz traz para o desfile a luta contra o racismo no futebol. A escola destaca a exclusão histórica de jogadores negros, a resistência das ligas negras e a ascensão de ídolos. Homenageia também clubes como Vasco da Gama e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, reforçando que a batalha contra o racismo ainda não acabou.

Desfiles dos Grupos Ouro e Prata ocorrem no Porto Seco. André Ávila / Agencia RBS