Prefeitura de Porto Alegre tem déficit de R$ 430 milhões em 2024

Prefeito Sebastião Melo apresentou os dados nesta sexta-feira (14). Renan Mattos / Agencia RBS

Depois de 10 anos registrando superávit, as contas da prefeitura de Porto Alegre fecharam o ano de 2024 com um déficit de R$ 430 milhões. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o rombo está diretamente relacionado às despesas com a enchente que atingiu a Capital no ano passado.

O balanço das contas de 2024 foi apresentado nesta sexta-feira (14) pelo prefeito Sebastião Melo e pela secretária da Fazenda, Ana Pellini. Ambos concederam entrevista coletiva no Centro Administrativo Municipal.

Conforme os dados apresentados, o tesouro municipal fechou o ano com saldo negativo de R$ 143 milhões. Os outros R$ 287 milhões são resultados do passivo registrado no Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae).

No resultado orçamentário consolidado, houve superávit de R$ 129 milhões. No entanto, esse indicador considera recursos com finalidade específica, como o fundo da previdência dos servidores (RS 436 milhões) e outros recursos com aplicação vinculada por lei (R$ 123 milhões).

— Não poderíamos usar esses recursos para cobrir o déficit — assinalou a secretária da Fazenda.

Receitas e despesas

A principal fonte de receitas do município em 2024 foi o Imposto Sobre Serviços (ISS), que rendeu 1,7 bilhão aos cofres locais, valor 6,7% maior do que em 2024. Também teve variação positiva a arrecadação com o Imposto de Renda retido para pagamento de fornecedores (16,1%).

Leia Mais Prometida para fevereiro, revitalização do Viaduto Otávio Rocha só deve ficar pronta no final do ano

Por outro lado, houve queda na receita de tributos ligados ao setor imobiliário: o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), de -1,7%, e o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), de -1,8%. A redução do IPTU está ligada à isenção concedida pela prefeitura no período da calamidade.

Nas transferências recebidas, houve crescimento de 6,8% no montante advindo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e de 5,6% no do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Já o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), repassado pelo governo federal, sofreu redução de 8,6% em razão da queda populacional de Porto Alegre registrada no Censo 2022. A prefeitura questiona a redução e diz que perdeu R$ 4 milhões com a mudança.

No meio da apresentação, o prefeito Sebastião Melo anunciou intenção de tentar recuperar esse recurso junto à União por via administrativa ou judicial, visto que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) já reconheceu inconsistências no levantamento.

Leia Mais Melo define 90% do novo governo e mantém em aberto chefias de EPTC e Defesa Civil

Maiores despesas em 2024

No campo das despesas, os maiores gastos do município em 2024 foram com Saúde (R$ 3,15 bilhões), Previdência (R$ 1,98 bilhão), Educação (R$ 1,68 bilhão) e Saneamento (R$ 1,56 bilhão). Nesse campo, a apresentação não indicou a variação percentual dos gastos.

Conforme o balanço, a prefeitura de Porto Alegre aplicou, em 2024, R$ 1,42 bilhão em Educação, o equivalente a 26,94% da receita corrente líquida — o mínimo constitucional é de 25%. O percentual é diferente do que consta no painel do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que contabiliza 17,55%. O indicador do TCE, entretanto, retira do cálculo os gastos com pensões e aposentadorias.

Desde 2020, as despesas com inativos não podem ser contabilizadas como gasto com Educação. A prefeitura afirma que segue um acordo judicial firmado com o Ministério Público gaúcho para retirar, gradativamente, os aposentados e pensionistas dessa contabilidade. A previsão é de que isso ocorra gradativamente por nove anos, a partir de 2024, o que demandará um gasto extra de R$ 60 milhões por ano.

Enfrentamento à enchente

A prefeitura também detalhou os recursos utilizados para o enfrentamento da enchente que atingiu o município em 2024. No total, entre despesas, renúncias e suspensões, a prefeitura estima um gasto de R$ 801 milhões.

O Executivo considera recursos aplicados em 2024 (R$ 439 milhões), em 2025 (R$ 150 milhões), renúncias de receitas do IPTU e da Taxa de Coleta de Lixo (R$ 120 milhões), e suspensão da cobrança de água (R$ 92 milhões).

Conforme os dados, foram obtidas receitas da União (R$ 201 milhões), do governo do Estado (R$ 29 milhões), e de doações (R$ 2 milhões), em um total de R$ 232 milhões. O prejuízo da prefeitura com a calamidade foi de R$ 569 milhões.