As contas da prefeitura de Porto Alegre encerraram 2023 com superávit de R$ 243,4 milhões. O valor é resultado de R$ 11,08 bilhões em receitas, contra R$ 10,84 bilhões em despesas. A lei orçamentária para o ano previa resultado zero, com arrecadação e gastos exatamente do mesmo valor (R$ 10.587.484.000).