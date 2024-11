O cruzamento da Avenida Manoel Elias com a Rua Teresilda Steffen, no bairro Passo das Pedras, na zona norte de Porto Alegre, tem sido motivo de preocupação para os moradores da região. Desde o início do ano, seis acidentes já foram registrados no ponto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e pela Brigada Militar (BM).