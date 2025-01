Concessão do Dmae, IPTU e Plano Diretor: os projetos que Melo tentará aprovar na Câmara em 2025

Prefeito discursa em ato de posse, na Câmara, na quarta-feira (1º). Duda Fortes / Agencia RBS

Começando um novo mandato à frente da prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo planeja usar o primeiro ano da gestão para encaminhar propostas polêmicas e estruturantes à Câmara de Vereadores. Nessa lista, estão a revisão do Plano Diretor, a concessão de serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) à iniciativa privada e a atualização da planta de valores do IPTU.

A exemplo da primeira gestão, Melo terá maioria folgada na Câmara, mas a complexidade dos temas que irão a plenário demandará cuidado e negociação com os vereadores para garantir a aprovação. Dos 35 vereadores, Melo tem 22 na base aliada, além de manter relação próxima com Márcio Bins Ely (PDT). As outras 12 cadeiras são da oposição.

O primeiro teste do novo governo será a análise da reforma administrativa, protocolada nesta quinta-feira (2) com previsão de votação a partir da próxima segunda (6), em convocação extraordinária.

No ano legislativo regular, a primeira batalha deverá ser a concessão do Dmae. Melo almeja encaminhar o projeto em fevereiro ou, no mais tardar, em março, com perspectiva de aprovação no primeiro semestre.

A oposição sustenta que o prefeito precisaria mudar a Lei Orgânica para levar a parceria a cabo, o que demandaria 24 votos em plenário (número considerado muito difícil de alcançar em favor da medida). Na prefeitura, entretanto, há confiança de que a concessão pode ser aprovada com maioria simples e pareceres jurídicos apontam que o processo poderia ser feito até mesmo sem o aval dos vereadores.

Até 2018, um artigo da Lei Orgânica da Capital proibia a concessão dos serviços de água e esgoto, mas o trecho foi declarado inconstitucional após ação protocolada pelo então prefeito Nelson Marchezan.

Outra medida relevante que Melo planeja enviar à Câmara em 2025 é a revisão do Plano Diretor, cuja lei orienta o desenvolvimento urbano e ambiental da cidade. Atrasado há mais de quatro anos, o processo está nos atos finais na prefeitura e promete render intensas discussões em plenário.

Em outra frente, o prefeito também vai encaminhar ao Legislativo uma proposta de revisão da planta de valores do IPTU, segunda maior fonte de receitas próprias do município, atrás do Imposto Sobre Serviços (ISS).

— Tem que vir (neste ano). Especialmente no que diz respeito às áreas alagadas. Tenho um compromisso de reavaliar esses imóveis, que diminuíram seus valores. Não acho justo que a pessoa tenha um imóvel que valia R$ 1 milhão, com a chuva está valendo R$ 770 mil e ela continua pagando o IPTU sobre R$ 1 milhão — disse Melo, nesta quinta-feira, no ato de entrega da reforma administrativa à Câmara.

Líder do governo na Câmara, o vereador Idenir Cecchim (MDB) diz que os vereadores da base já conhecem as medidas polêmicas e, por isso, prevê aprovação de todas em plenário.

— Esses temas foram discutidos na campanha política. Os vereadores estão cientes dessas proposições e não acredito que tenha muita dificuldade para aprovar esses projetos — disse Cecchim.

Por sua vez, o líder da oposição, Jonas Reis (PT), diz que os vereadores do bloco pretendem discutir as mudanças no Plano Diretor nos bairros, diretamente com os cidadãos, e resistirá à proposta de concessão do Dmae.

— A oposição não concorda e será bastante intransigente na defesa do patrimônio público, para que a água não fique cara ao povo. A iniciativa privada objetiva o lucro, que virá do bolso de alguém — afirmou Reis.

Na passagem pela Câmara nesta quinta, Melo também indicou que tentará reapresentar duas propostas que não foram aprovadas no mandato anterior, mas cuja chance de aprovação é remota pois dependem de mudanças na Lei Orgânica. Saiba mais abaixo.

Agenda legislativa

Projetos que o prefeito quer aprovar na Câmara em 2025

Reforma administrativa

Sete projetos que alteram a estrutura de secretarias e órgãos municipais, protocolados nesta quinta para votação em sessões extraordinárias a partir de segunda-feira. Um dos textos prevê criação de três novas diretorias no Dmae. Outro autoriza a concessão de funções gratificadas (FGs) para servidores cedidos de outros entes públicos ou outras esferas de governo.

Concessão do Dmae

Discutida desde o governo Marchezan e prometida por Melo durante a primeira gestão, repassa parte dos serviços da autarquia à iniciativa privada. Tendência é optar por uma concessão parcial, na qual a captação e o tratamento de água permaneçam sob gestão pública, enquanto a distribuição, a manutenção da rede e a cobrança da conta ficariam com o parceiro privado, assim como a coleta e o tratamento de esgoto.

Revisão do Plano Diretor

Norma que regula o desenvolvimento da cidade, teve a última atualização sancionada em 2010. Proposta que está em elaboração na prefeitura prevê regras mais flexíveis para construção e estímulo ao adensamento em áreas centrais. Projeto deverá ter inúmeras emendas durante a tramitação no Legislativo. Líder do governo, Idenir Cecchim, já propôs criar comissão especial para discutir o tema.

Atualização do IPTU

Proposta deve atualizar planta de valores, sobretudo em regiões afetadas pela enchente. No ano passado, proprietários receberam isenção do período entre maio e dezembro. Prefeito quer reavaliação do valor dos imóveis para o ajuste da cobrança.

Fim da licença-prêmio

Proposta acaba com o benefício que concede afastamento de três meses a cada cinco anos trabalhados. Prefeitura argumenta que o acúmulo de licenças não gozadas gera altas indenizações aos funcionários. Chances de aprovação são pequenas, visto que medida depende de mudança na Lei Orgânica.

