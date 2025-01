“Força de trabalho do Dmae é insuficiente”, diz Melo sobre operação de geradores alugados para uso nas casas de bombas 

No primeiro ato do segundo mandato, prefeito retomou o Mais Comunidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, terá uma reunião na tarde desta quinta-feira (2), com o novo diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, que ainda não tomou posse, e o antigo, Maurício Loss, que segue à frente da autarquia. No encontro, será discutido o que acarretou a inoperância de algumas casas de bombas, ocasionando alagamentos, durante o temporal de quarta-feira (1º).

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta quinta, Vanuzzi disse que não houve acionamento de geradores em todas as casas de bombas da Capital durante o temporal. Segundo ele, houve problema "na troca de informações entre as empresas" responsáveis pela operação dos equipamentos, que são alugados.

Durante uma das visitas do Programa Mais Comunidade, que ocorreu nesta manhã, Melo explicou que os 26 geradores alugados pela prefeitura são operados por, pelo menos, duas empresas diferentes, que foram contratadas por meio de licitação. Segundo o prefeito, cada empresa tem seus operadores. Além disso, ele acrescentou que uma terceira empresa de engenharia também auxilia o Dmae, quando há alertas de chuva.

— Isso porque a força de trabalho do Dmae é insuficiente. Quando veio a chuva, caiu a luz praticamente do Gasômetro até o Sarandi. Isso interferiu na falta de energia em toda a região e nas casas de bomba que são alimentadas também por linhas comuns. Bom, aí deveria entrar o gerador. Na casa de bomba 3, o relato ontem à noite é que lá não foi problema do gerador. O gerador acionou, mas a bomba não — explicou o prefeito.

Pela manhã, Vanuzzi disse que a falta de luz impactou 10 das 23 casas de bomba da Capital. Sete dessas casas de bomba impactadas pela falta de luz têm três geradores contratados pelo Dmae. Os equipamentos são alugados e nem todos são do mesmo fabricante.

Concessão vai à Câmara em fevereiro

Prometido desde o ano passado, Melo afirma que o projeto para a concessão do Dmae à iniciativa privada será encaminhado à Câmara de Vereadores em fevereiro, logo no início do ano legislativo. O prefeito diz que o objetivo é melhorar a prestação do serviço à população.

— Temos que melhorar o serviço. O Dmae Público hoje não está entregando o que eu precisamos entregar. E penso que numa parceirização bem feita, bem fiscalizada, com um bom contrato, um bom edital, você pode melhorar o serviço. Isso é o desafio. Uma boa agência reguladora, um bom edital, um bom contrato é o caminho que estamos percorrendo e vamos fazer. Se vai ser total ou oficial, essa decisão sai nos próximos meses — finaliza.

Primeiro ato de governo

Em seu primeiro ato no segundo mandato, o prefeito Sebastião Melo retomou o programa Mais Comunidade nesta quinta-feira. Com o seu emblemático chapéu de palha na cabeça — que virou símbolo de campanha durante o pleito de 2024 — Melo percorreu comunidades acompanhado de secretários e gestores de áreas técnicas para conferir os problemas de cada localidade.

Também participaram da caminhada lideranças comunitárias e "delegados" do Orçamento Participativo. Pelas ruas, os moradores puderam apresentar suas demandas diretamente ao prefeito.

O roteiro começou pelo Jardim Marabá, seguido pelo Recanto dos Gaudérios e pelas ruas Kanazawa e Otávio Frasca. Entre as demandas mais requisitadas estavam saneamento básico, linhas de ônibus e asfaltamento.

— O Prefeitura Mais Comunidade pega as demandas das comunidades, que são mapeadas pela participação popular, que acontece nas assembleias gerais e nas menores assembleias o ano todo, e vem in loco para deliberar sobre essas demandas dentro do orçamento — explicou o prefeito.